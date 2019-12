Expresidentes delincuentes

MAESTRO, OBRADOR RECONOCIÓ LA “NOBLE TAREA” DEL TELETÓN

-También las subastas en Los Pinos son con fines nobles: ayudar a los más olvidados por exgobiernos voraces y rapaces. AMLO dijo que se debe marcar bien la raya entre delincuencia y criminalidad porque ya no hay contubernio. -Ambas estuvieron ligadas en sexenios neoliberales: los funcionarios (desde presidentes del país) se hicieron delincuentes protegiendo a criminales, y éstos no se dieron por mal servidos pagando sus campañas políticas y más allá. Diputados del Partido de la Revolución Democrática rompieron una piñata con la figura de don Andrés en su festejo decembrino. -A quienes ya deben rompérsela es a Los Chuchos y demás lastres políticos, si es que quieren resurgir de sus cenizas. Calderón refutó a Herrera Valles, excomisionado de la PF, de que le haya advertido de una relación de García Luna con el crimen organizado. -Tal vez Felinfle no se dio cuenta porque estaba organizando el crimen de cientos de miles de levantados, ejecutados y desaparecidos con su estúpida guerrita que curiosamente sólo protegió al Cártel de Sinaloa. Olga Sánchez intercederá para que Mario Villanueva pase la Navidad en su casa. -Si está muy enfermo, va; si no, que cene en la prisión como cualquier hijo de vecino que delinque: ahí está la exMiss Gordillo que se la pasó en la torre médica del Penal de Tepepan, de ahí a su lujoso hogar de Polanco y “milagrosamente” se levantó para fundar su nuevo juguete: las Redes Sociales Progresistas.