Exige AMLO cooperar en caso García Luna

Ciudad de México. – Sigue dando de qué hablar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos por presuntas relaciones con el crimen organizado, y es que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional llamó a quienes estén involucrados a cooperar y aceptar si cometieron errores.

López Obrador pidió “que se serenen” toda vez que, dijo, “el que nada debe nada teme”.

“Que cooperen, que expliquen; es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubieron errores y rectificar y no caer en la autocomplacencia y todos nos equivocamos, somos seres humanos y si se trata de asuntos judiciales en Estados Unidos hasta reducen penas si cuentan las cosas, entonces hay manera de que todo esto se ventile sin problemas, que estemos tranquilos”, comentó.

AMLO afirmó que su gobierno enviará a las autoridades norteamericanas, toda la información que se le solicite en este caso y dejó claro que no iniciará ninguna investigación contra quienes estén relacionados con el ex secretario de Seguridad. También afirmó que no iniciarán investigaciones contra Genaro García Luna.

“Nosotros no vamos a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído. Nosotros vamos a cooperar con toda la información que nos soliciten, se va a entregar. Pero, no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a decir o pensar que es una represalia”, aclaró en conferencia matutina.

El Mandatario insistió en su llamado a retirar de las dependencias del Gobierno federal a gente que pudiera estar ligada con el caso de García Luna, ex Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

Luna no fue solo

Por otro lado, al término de una reunión con las Conferencias de Secretarios de Seguridad, Sistema Penitenciario y Seguridad Municipal, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que sería ingenuo pensar que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actuó solo en la presunta protección que le brindó al Cártel de Sinaloa.

También habló de la posibilidad de una red de protección en torno al ex funcionario detenido hace una semana en Estados Unidos.

Durazo confirmó que la dependencia a su cargo ya inició una investigación interna para determinar si hay personal adscrito a la misma que está “complicitariamente” comprometido con el ex Secretario en tiempos de Felipe Calderón.

Sin ventilar nombres, reveló que incluso ha habido renuncias “muy seguramente vinculadas a esto”, aunque no presentadas a raíz de la captura de García Luna por sus vínculos con el Cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

DATO

Durazo subrayó que la detención de García Luna revela con toda su crudeza que la corrupción de funcionarios de primer nivel y la complicidad de policías y altos mandos con el crimen organizado son causas fundamentales de la “larga noche” de violencia e inseguridad.