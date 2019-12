Desastre ecológico presenta: peces “pene” invaden playa de California en EE.UU

Sin una razón aparente, miles de animales marinos aparecieron varados en la playa de Drakes, en California, EE.UU. para desconcierto de muchos, estos animales tenían forma de un miembro viril masculino.

Con un tamaño de hasta 25 centímetros de longitud y no desprovistos de grosor, estos ‘peces pene’ son una especie de lombriz de mar, conocida en la comunidad científica bajo el nombre de Urechis caupo.

Thousands of penis fish washed up on a Point Reyes beach. Yes, really. https://t.co/wH53tDLpM0 pic.twitter.com/iCfW1kgSGX

— SFGate (@SFGate) December 12, 2019