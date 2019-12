Demandarán a El Bebeto

Like

El gobierno municipal de San Juan del Río, Querétaro, demandará por incumplimiento de contrato a El Bebeto, ya que canceló el concierto que tenía pactado durante los festejos patrios en ese municipio y hasta la fecha no ha devuelto el dinero que le pagaron por sus presentación.

El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, señaló que a El Bebeto se le pagó poco más de un millón de pesos, pero intempestivamente canceló. “No vino porque tenía temor que el crimen organizado lo levantara, fue lo que me dijo su representante, le dije que estaba confundido, que no estaba yendo a otro estado, que era Querétaro, que no estaba en Guerrero o Veracruz, creemos que él vendió la fecha en otro lado”, señaló el edil.

Agregó que ya han pasado tres meses de la cancelación y su representante le ha dado puras evasivas, motivo por lo que en breve iniciarán la demanda contra el cantante para que pague el adelanto y los daños ocasionados por su irresponsabilidad.

El edil explicó que el representante le propuso reponer la fecha, pero la respuesta fue negativa. “No es cuando él quiera, la gente lo esperaba en septiembre y no llegó”, finalizó.