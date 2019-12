Definen el calendario del Clausura 2020 de Liga MX

Ciudad de México.- Aunque alguna vez se llegaron a jugar partidos de lunes por la noche en el balompié azteca, como tradicionalmente se hace en la Liga deportiva más importante del planeta: la NFL, los mismos, con el paso del tiempo, terminaron por desaparecer.

Y será a partir de 2020, a manera de ensayo, pues la idea de la Federación Mexicana (FMF), a través de la Liga MX, es seguir innovando y buscando alternativas para que el balompié sea una opción más valedera, que se seguirá copiando el modelo del circuito estadounidense, ahora con la implementación de partidos de jueves por la noche.

Aunque de entrada serán sólo cuatros los duelos que se realicen en esta modalidad, la intención es que, tomando como base el éxito que pueda tener esta medida, pueda subir el número de encuentros, o de plano desaparecer, en caso de que no sea algo viable. El primero será en la Jornada 2, Bravos vs Pumas; Jornada 5, Atlas vs Morelia; Jornada 14, Tijuana vs Juárez, y en la 16, Atlético de San Luis vs Toluca.

LOS ATRACTIVOS

La Liga MX dio a conocer el calendario del torneo Clausura 2020, el cual comienza el 10 de enero, aunque el América y el Monterrey, finalistas del actual Apertura 2019, debido al poco tiempo que tendrán entre la disputa del título y el arranque del ciclo, no tomarán parte en la Jornada 1.

Mientras, se pudo conocer que los duelos inaugurales serán: Tijuana vs Santos Laguna, en el Estadio Caliente, y Morelia vs Toluca en el Estadio Morelos. La competencia, que volverá a tener a 18 equipos, por la desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz, esta vez se olvidará de las Jornadas dobles.

Y, para abrir boca, en cuanto a los partidos pasionales, la Fecha 9 será una de Clásicos, pues se jugarán el Tapatío y uno de tantos capitalinos: Atlas vs Chivas en el Estadio Jalisco, y Pumas vs América en el Estadio Olímpico Universitario México 68. Sólo una semana después, las Águilas seguirán en modo Clásico, aunque ahora como locales ante Cruz Azul, en la Jornada 10.

El partido más esperado, pues es el que supone dividir a todo un país, el Clásico Nacional, ya con Ricardo Peláez siendo parte del conjunto tapatío como director deportivo, será validado en la Jornada 14, con el Guadalajara como el anfitrión del equipo de Coapa en el Estadio Akron.