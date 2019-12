Ya es Ley Banco de datos de ADN en la CDMX

En el último día del periodo ordinario del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó en Comisiones la Ley de Banco de datos de ADN en la capital, con la finalidad de fichar a las personas que cometan algún delito, así como para facilitar las investigaciones, principalmente, en casos de violaciones, delitos sexuales, secuestro y feminicidio.

Durante la reunión de Comisiones de Igualdad de Género y la de Procuración de Justicia, se aprobó el dictamen con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se aclaró que el INFODF solo será ‘garante’ de la información pero no formará parte del proceso. Además, las muestras no se podrán utilizar en juicios civiles y familiares, es decir, las muestras de ADN no serán utilizadas para otras cuestiones y solo para lo destinado en el dictamen.

Esta ley forma parte de un plan de acción inmediata de atención a la violencia contra las mujeres, e incluye un banco de datos de los policías de la ciudad y de los elementos de empresas privadas de seguridad.

También se contaría con una base de las personas servidoras públicas, de las instituciones de seguridad ciudadana, de procuración de justicia, de los integrantes del gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, así como el de la jefa de gobierno.