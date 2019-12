VIDEO: Responde Eugenio Derbez a críticas

El actor, a quien tundieron en redes sociales por unas supuestas declaraciones sobre la comedia y el movimiento feminista, recordó que él siempre ha apoyado las injusticias, y cuestionó a sus “haters” sobre qué es lo que ellos han hecho para defender y ayudar a las mujeres.

“A todos ellos que atacan sin haber visto mi entrevista, y que solo leyeron el encabezado de una nota, que son muchos, yo les pregunto, ¿ustedes ya hicieron algo por las mujeres?”, declaró.

“No hablo de quejarse en redes sociales, porque eso de quejarse desde la comodidad de tu casa está muy fácil, no, ¿ustedes ya intentaron hacer algo para defenderlas?, ¿ya crearon una iniciativa? ¿ya trataron de enfrentar al vecino que golpea a su esposa y ya donaron para una organización a favor de las mujeres? Yo sí he hecho, no dicho”.

Este miércoles se convirtió en tendencia a causa de una nota titulada Eugenio Derbez Sobre el Feminismo: Perjudica la Comedia, ya no Puedes Hacer Chistes de Nada, tras lo cual fue criticado.

Por ello, decidió hacer un video, mismo que publicó en sus redes sociales, en el que lamentó que la gente no haya visto la entrevista completa y el reportero haya sido irresponsable y sacara de contexto sus palabras.

“Este mensaje va dirigido a toda la gente de redes sociales que, con solo leer el encabezado de una nota tendenciosa, se dedican a opinar, atacar o insultar”.

Eugenio dijo ser alguien a quien no le gusta atacar y menos a las mujeres, bromista, que ha dedicado su vida entera a hacer reír. “He dedicado gran parte de mi carrera a defender a los niños, ancianos, animales, a los más vulnerables.

“He dedicado mi vida a tratar de hacer las cosas bien, de poner el nombre de México en alto, pero parece que algunos periodistas y los ‘haters’ de redes sociales se dedican a tratar de poner mi nombre por los suelos”.

Recordó que siempre ha ayudado y mencionó los dos últimos eventos en los que aportó: tras el huracán que azotó a Acapulco donó parte de la taquilla de No se aceptan devoluciones y en 2017 aportó de su bolsillo para apoyar con la construcción de viviendas.

“He comentado en cientos de entrevistas que no tolero las injusticias, y a las mujeres en este país no se les ha hecho justicia, por eso mismo, claro que apoyo al feminismo. Todos esos que atacan no se confundan, el enemigo no soy yo, no es a mí a quien tienen que reclamar, dediquen ese tiempo y esa energía a exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo, a quienes tienen la responsabilidad de parar la violencia de género y no lo han hecho”.