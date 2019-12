Marysol y José Joel se quedarán sin herencia de José José

El exGaribaldi, Charly López compartió en el programa de Gustavo Adolfo Infante, De primera mano, cómo conectó a Jorge Reynoso con José Joel para ayudarlo a encontrar el cuerpo de su papá, José José, además de que confirmó que a Marysol y a Pepe Sosa no les va a tocar nada de la herencia de su famoso padre, entre otras cosas.

“Yo creo que ya no hay nada que resolver… Hay un testamento allá en Estados Unidos y no les va a tocar nada, y yo hablé con José Joel apenas y no le interesa nada, él está haciendo su carrera, está mejor que nunca. Yo en esta vida he aprendido a escoger mis batallas y por eso le dije, escoge tus batallas José, esa batalla es una batalla perdida, es pérdida de tiempo, de abogados, mejor dedícate a trabajar y a producir lo que sabes”, afirmó.

Charly contacto a JoséJoel con Jorge Reynoso por humanidad, al ver que Sarita Sosa no quería mostrarles el cuerpo de su padre. “Creo que fue fundamental (echarles la mano a Marysol y a Pepe Sosa) porque no estaba pasando nada y pensé en José Joel, yo si algo tengo es que puedo ser generoso con la gente, que eso te lo devuelve el universo… Me contestaron, ellos estaban en una situación en la que estaban en el carro buscando a Sarita allá en Miami, le hablé a Jorge Reynoso, y le pedí que les echara la mano”.

Gracias a la ayuda de Charly y de Jorge Reynoso, Marysol y Pepe pudieron dar con el cuerpo de su padre en Miami, pues a Sarita no le quedó de otra más que dar la cara, porque se estaba escondiendo. “Hablé con José Joel y lo contacté con Jorge Reynoso y obviamente Jorge metió abogados y exalcaldes y por eso hubo una reunión con él en la noche, por eso ellos pudieron ver el cuerpo de José José, porque Sarita no tenía ninguna intención de mostrarles el cuerpo de su padre”, dijo el gran amigo de la familia Sosa, Charly López.