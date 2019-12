Mario Bautista predice buena suerte para 2020

Like

El cantante Mario Bautista está celebrando sus más de 2 millones de seguidores y por eso asegura que el año que entra tendrá más seguidores pues estrenará disco nuevo y un nuevo tour. En exclusiva par Grupo Cantón el joven talento compartió.

“Estoy mezclando el afro beat con el reggaetón y esto hace que te den ganas de levantarte y bailar, y a la vez también tienen mensajes mis canciones, más que temas nuevos, son un movimiento. Estoy seguro que se viene un año muy fuerte de trabajo, este 2020 va a ser el más bonito de mi carrera”.

Continuó. “Estoy decretando que se viene mucho trabajo este nuevo año, porque viene nuevo disco, nueva gira, nueva música y nuevos proyectos. La verdad es que se vienen cosas muy buenas. Soy una persona de rituales y para recibir el año me encanta recibirlo con pensamientos positivos, agradecido por todo lo que me dejó el 2019, lo que me enseñó, el crecimiento, los errores, los aciertos…”, dijo el joven talento.