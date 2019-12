Zapata de zapatillas

¿A QUIÉN LE IMPORTA QUE EL GENERAL EMILIANO ZAPATA HAYA SIDO HOMOSEXUAL?

¿Por qué Fabián Cháirez pintó a Zapata afeminado? ¿Por puro “arte”? ¿Era una obra que lo iba a consagrar? ¿Para desmitificarlo? ¿En simple ejercicio de su libertad de expresión? ¿O quiso decir que fue cierta su homosexualidad? ¿Lo hizo para procurarse un poco de fama? Ojalá no haya sido por ese apasionado deseo suicida de los mexicanos de acabar con todo. Ernesto Zedillo excluyó de los libros de texto a los Niños Héroes, bajo el argumento de que nunca existieron, o no como se relata. Tuvo que regresarlos, porque los cadetes de Chapultepec son una lección de heroísmo. De Benito Juárez, hay voces -que no se hacen escuchar por nada noble o constructivo- que lo sitúan como dictador y “entreguista” a E.E. U.U. El chiste es denostar. En Guadalajara, a otro “artista” se le ocurrió levantar una escultura (La Patrona) mezclando a la Virgen de Guadalupe con elementos de la deidad prehispánica Coatlicue-Tonantzin -madre de Huitzilopochtli-, diosa sedienta de sacrificios humanos. Si Zapata fue homosexual, y tuvo relaciones con el yerno de Díaz, como reza la chismografía popular, ¿a quién le importa, si luchó hasta la muerte porque los campesinos tuvieran justicia y libertad? ¿Y el respeto a las creencias históricas y religiosas, donde quedó? En Tabasco, da risa como algunos -asumiéndose progresistas, liberales y open mind- se solidarizan con el autor, al tiempo que corren a redes a llorar por la pérdida de valores, causa directa de violencia. ¿Alguien supo antes del trabajo del artista Fabián Cháirez?