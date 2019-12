¿Felipe, a juicio por la ABC?..

MAESTRO, DIPUTADOS RECHAZARON REDUCIR FINANCIAMIENTO A PARTIDOS

-Era la crónica de una negativa esperada, más ahora que toda la oposición es chiquillada. Si con todo su dineral la ciudadanía se le volteó, imagínate con poco dinero: ni para regalar tinacos. AMLO pidió a la FGR agotar la investigación del caso de la guardería ABC y castigar a los culpables. -Todo indica que ABC significará: Aprehendan a Bours y Calderón. Don Felinfle, por encubrir a García Luna o por hacerle caso a Margarita y solapar a su prima Marcia que provocó la desgracia por su negligencia, de que va al banquillo de los acusados, va… Fernández de Cevallos citó que Obrador es “un presidente pobre y un pobre presidente cuya mayor pobreza es moral”. -¿Y qué sabe de moral un inmoral abogado del diablo que siempre ha vendido su labia y conocimiento al mejor po$tor para hacer jugo$í$imo$ negocio$? Jesús Seade dijo que EU nos quería sacar las muelas sin anestesia en el T-MEC. -Igual nos las va a sacar, pero sin dolor, y mucho ojo para que no nos cobre una fortuna por alguna endodoncia. El Zapata desnudo seguirá exhibiéndose en el PBA, pero con una placa de inconformidad de sus familiares. -Pues sí: don Emiliano era El Caudillo del Sur, no La Reina del Sur… Trump le aconsejó a Greta Thunberg que se relaje y que mejor vaya al cine con un amigo. -Todo porque la Súper Niña vigila el planeta, pero no desde la Casa Blanca…