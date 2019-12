Aguinaldo, entre regalos y fiestas: El valor de la navidad

Desde hace dos años, Jesús Llamosas recibe su parte proporcional de aguinaldo por trabajar durante todo el año en un taller mecánico, y en lo primero que piensa es en destinar ese dinero para pagar algunas deudas, aunque también para comprar la cena de Navidad y uno que otro regalito.

De acuerdo a datos de Nielsen, los dos principales usos del aguinaldo son para las fiestas de fin de año, con un 26 por ciento y la compra de ropa y calzado, con 21 por ciento; en tanto, el ahorro está en tercer lugar, con 18 por ciento, y el pago de deudas en cuarto lugar con 17 por ciento, y el resto para reparaciones en casa.

“La verdad este año no sé en qué lo vaya a ocupar, pero hay algunos pagos que tengo que hacer y si me esposa no dice otra cosa, utilizaré el aguinaldo en pagar lo que debo”, señaló Chuy, como lo llaman sus compañeros.

De acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 84 por ciento de los mexicanos utiliza el dinero de su aguinaldo, para solventar gastos relacionados con las fiestas de fin de año.

Pero además de pagar sus deudas, Chuy también tiene en mente comprar algunos regalos para su esposa, familiares y amigos, pero no siempre puede porque el aguinaldo no le alcanza para todo.

“La verdad es que también gasto en regalos, aunque son chiquitos pero cuestan y eso a veces no me deja completar para pagar las deudas. Prefiero que mi esposa se la pase bien y tengo que regalarle algo para que se ponga contenta”.

Datos de la Encuesta Scotiabank Sobre Aguinaldo, señalan que el 26% de la población que percibió el aguinaldo destinó esta prestación a la compra de regalos, 24% a la cena de Navidad y año nuevo, 22% al pago de deudas y 12% a vacaciones de temporada.

Además, información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los regalos más deseados son: ropa y zapatos con 64% y aparatos electrónicos portátiles se ubica con 31%; a su vez, el medio de pago continúa siendo el dinero en efectivo con una proporción de 71% con relación a los otros medios (tarjeta de crédito y débito).

Entre las compras de fin de año, los participantes de la encuesta “Compras de Fin de Año 2017”, realizado por Deloitte, prefieren destinar el aguinaldo en la cena de Navidad y año nuevo (60%), le siguen la ropa (25%), las mejoras o reparaciones a la casa, y los regalos de Navidad.

La mayor proporción (30%) de encuestados dijo que compraría entre 1 y tres regalos e invertiría entre $560 y $1,500 pesos para este propósito, seguido por 27% que compraría entre 4 y 5 regalos invirtiendo en ellos entre $1,500 y $2,500 pesos.

Para Chuy, lo más importante en esta temporada es contar con un dinero adicional para pasar unas fiestas de fin de año feliz en compañía de toda su familia y de sus amigos más cercanos.

Quienes decidieron comprar en una tienda física, mostraron las siguientes preferencias, en orden de importancia: supermercados (88%), tiendas departamentales (87%), tiendas de ropa (85%), tienda de muebles (84%) y tiendas de joyas (83%). Las tiendas de electrónica y artículos de informática, ocupan el último lugar, según la encuesta de Deloitte.

“Apenas gano el mínimo, pero la verdad agradezco tener este trabajo porque así puedo recibir mi aguinaldo. Ya no es fácil tener un trabajo así y menos tener un dinerito extra a fin de año, aunque la verdad se va rápido”, señaló Chuy.

Los datos que arrojó la encuesta “Compras de Fin de Año 2017”, señalan que el 35% de los participantes afirmó que realizaría sus compras navideñas en línea, contra 25% en 2016. Las principales razones por las cuales decidieron dicho método de compra fueron: envío gratis (53%), existencia de programas de lealtad (46%), mayor poder de negociación (44%), mayor variedad de productos y menor precio (42%) y facilidad de las compras (40%).

Según la Condusef, el aguinaldo es una prestación de ley, la cual debe ser entregada por las empresas formales antes del 20 de diciembre.

Los empleados tienen derecho a 15 días de salario por cada año de trabajo efectivo; o bien, a la parte proporcional de los días, semanas o meses laborados durante el periodo de referencia.

“Espero que el aguinaldo que recibiré me alcance para que lo que necesito, aunque también para algunos regalos, pero definitivamente las posadas y la fiesta de Navidad y fin de año también son para gastar”, apuntó Chuy.