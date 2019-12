Zapata es de todos, dice Cháirez

Grupos activistas de la comunidad LGBT+ y aliados se dieron cita en la explanada del Palacio de Bellas Artes para dar apoyo al pintor y escultor Fabián Cháirez, tras la controversia de su cuadro “La Revolución” donde se muestra de Emiliano Zapata con tacones y desnudo.

Ahora, la exigencia es que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no quite de la publicidad la obra de Cháirez. “Aún no he pensado si retirar mi obra de la exposición, es algo que aún no pienso de manera concreta”, respondió en exclusiva para Grupo Cantón el autor Fabián Cháirez.

El artista celebró su cumpleaños y los cientos de simpatizantes entonaron Las Mañanitas, mientras con lágrimas en los ojos, el también escultor gritaba “Zapata es de todos”.

HASTA EL 16

La exposición Emiliano Zapata después de Zapata estará en el museo de Bellas Artes hasta el 16 de febrero del 2020