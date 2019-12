Reseña de la Mañanera desde Palacio Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de los senadores mexicanos tras ratificar las modificaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y estimó que el Congreso de Estados Unidos aprobará este acuerdo comercial antes del 20 de diciembre.

Expuso que hoy en día los sueldos de los diputados y senadores son menores que antes además que han trabajado demasiado aprobando y reformando leyes. Mencionó que los diputados a pesar de haber rechazado la disminución de los presupuestos a los partidos, pueden enmendar porque también eso es la política. Afirmó que seguirá insistiendo porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios.

López Obrador subrayó que no se va a meter en los asuntos de Morena, aun cuando legisladores y dirigentes de este partido le han pedido – incluso por escrito- esta intervención para destrabar conflictos internos. “Ya no hay líder máximo, ya no hay primer morenista del país, ya no hay eso, jefe político, jefe máximo”, expresó.

Informó que hoy se entrega el estudio sobre ingeniería básica del Tren Maya; sin embargo, afirmó que su construcción dependerá del resultado de la consulta que se llevará a cabo el domingo 15 de diciembre en las comunidades por donde pasará el tren.

Narró que tuvo una muy buena reunión con los padres de los niños de la Guardería ABC. Reconoció que se ha avanzado pero que hay demandas incumplidas y se debe resolver el pago de las indemnizaciones y castigar a los culpables. Se comprometió a pedirle al fiscal Alejandro Gertz que los reciba, para que los informe sobre cómo va la investigación.

Se dijo contento con todos los miembros de gabinete y no prevé cambios. Comentó que en breve, Octavio Ramírez Oropeza, titular de Pemex, anunciará el reemplazo del recién cesado Miguel Ángel Lozada. Destacó que Ramírez Oropeza tiene “10” de calificación por su desempeño.

Reveló que dio instrucciones para que se haga una revisión en su gobierno sobre los funcionarios que podrían haber participado en el equipo de Genaro García Luna, pues dijo que “si los hay y estuvieron actuando en ese tipo de funciones van para afuera”.

Explicó que hay protección especial a periodistas. Aceptó que en México se vive una situación complicada debido a la política equivocada que se aplicó desde 2007 por lo que se está corrigiendo, pero llevará un tiempo.

Dijo que el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se despidió de él antes de partir hacia Argentina, quien le comentó que “se fue muy agradecido con el pueblo de México”.