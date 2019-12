Lucha contra sus propios demonios

Ciudad de México.- Después de algunos meses fuera de los encordados a causa de una lesión en la mandíbula y problemas de tipo personal, El 1000% Guapo, Shocker, está de vuelta y quiere de nuevo ganarse el respeto del público y de sus rivales para reforzar aún más su personaje.

En amena charla con Grupo Cantón, el rey de los guapos aseguró que pocos saben lo que hay abajo y arriba del ring con su personaje. “Muchos luchadores tienen la oportunidad de ponerse una imagen y cambiar esa imagen pero el 1000% Guapo no, Jair no tiene esa doble vida, solamente tiene la de él y la de El 1000 % Guapo. Soy el dos caras de la lucha libre, bipolar porque soy el hombre guapo y el hombre que trata de ser sencillo; he tratado de ser respetuoso y en esta ocasión no quiero comentar nada sobre lo que me ha pasado en los últimos meses, simplemente estoy de regreso y ya”, señaló.

Shocker aseguró sentirse muy feliz de pisar nuevamente el ring que lo vio crecer y que la ha dado grandes glorias.

“Creo que el que ha tenido la oportunidad de pisar simplemente como aficionado el ring de la Arena México sabe lo que es estar en esta majestuosa arena, en este templo de la lucha. Para cualquier luchador venir a la Arena México y simplemente tomarse una foto arriba del ring es algo maravilloso, algo grandioso, es una emoción indescriptible, es algo que muchos desean”, indicó.

Explicó que hizo un video creativo para anunciar su regreso al cuadrilátero en el que admite que se fue por un tiempo por problemas personales, pero no promete nada.

“No puedo prometer nada, lo mejor es quedarme callado y vivir el día a día, tratar de vivir pleno y feliz, sin programar nada para no cometer errores. Ya he probado las miles del triunfo, la buena vida, he disfrutado, he viajado, he gozado, he llegado a donde he querido y ahora voy a tratar de entregarle al público lo que se merece”, señaló.

SE SINCERA

Sobre las especulaciones que hicieron algunos medios sobre su estado de salud y de su vida, al afirmar que había sido internado en una clínica para las adicciones, reiteró que no quiere pelear con nadie para no desgastarse.

“Cada quien tiene derecho a opinar lo que piense, yo no soy quien para juzgar a nadie; ellos tenían la necesidad de la información y yo respeto y admiro su trabajo. Yo siempre voy a estar accesible para responderles pero no voy a permitir, de ninguna manera, que se metan en la vida privada de Jair, porque Jair le da vida a Shocker y no al revés, entonces, lo que pase en mi vida no es de su incumbencia. Tuve que sortear ciertas piedras que estaban entorpeciendo la vida de Shocker desde hace mucho tiempo, porque este no es un problema de un año o dos; reconozco que tengo muchos años con un problema muy fuerte, entonces, tuve que hacer lo necesario para sentirme feliz, pleno, ser un buen padre, un buen comerciante y seguir siendo un buen luchador. El 1000 % Guapo que toda la gente quiere y aplaude o abuchea, pero que les provoca un sentimiento”, afirmó.

Agregó que piensa cerrar el 2019 reforzando la imagen de El 1000% Guapo, luchando y encomendándose a Dios cada vez que suba a luchar. “Quiero poner el nombre de mi padre muy en alto y que todo mundo se entere que Pato Soria es el padre de Shocker y abrir el 2020 trabajando fuerte para programar una operación que no es fácil, pero ahí vamos con muchas ganas e impetú”, afirmó.

El gladiador desea que su opración en la mandibula sea satisfactoria para que pueda seguir, por lo menos, otros 10 años en el pancracio mexicano.

“Me van a poner una nueva placa, porque estar con esta lesión no me deja luchar al 100 por ciento, y no me siento a gusto; quiero verme y sentirme bien cuando subar a luchar, para no estarme cuidando de mis rivales cuando me ataquen y vayan a darme un mal golpe en la zona lesionada”, comentó.

SIN PLANES A FUTURO

Explicó que por el momento no puede planear nada a futuro ni establecer si seguirá con el concepto de Los Señores Bien, al lado de Rey Bucanero, ya que quiere estabilizarse primero como Jair y Shocker y luego ya pensar en algún proyecto nuevo para el futuro, pues es un hombre que le gusta estar innovando constantemente y creando facciones que levanten polémica.

“No puedo hablar nada de mis planes a futuro porque no sé, es mi primera lucha en mi regreso a la Arena México y todavía tengo que asentarme bien con la gente de programación, con mis patrones y demostrarles que estoy decidido a ser nuevamente El 1000% Guapo; ese personaje que la gente quiere y respeta. Ya luego pensaré en algo que sea atractivo para mí y la afición”, finalizó.