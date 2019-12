La soberbia de Diego Maradona frente a sus pequeños fans

El mundo de los deportistas es en extremo estresante. EL tener que cargar con una figura que sea perfecta cansa; esto lo sabe muy bien Diego Armando Maradona, actual entrenador de Los Dorados de Sinaloa. Sin embargo, eso no da el derecho de portarse pedante y engreido ante sus fans, mucho menos si estos son menores de edad.

Se ha vuelto viral un video de ex futbolista firmando unas gorras de un grupo de pequeños. Ante la insistencia de ellos por llamar su atención diciendo su nombre, enfurecido les respondió de una manera soez : “Escúchame una cosa. Si siguen gritando Diego, me voy a la mier… ¿Ok? Yo estoy respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí, no se los digo más”.

[#VIDEO] Así trató Maradona a un grupo de niños que le pedían autógrafos https://t.co/EbuOp74Jg6 pic.twitter.com/H6va0Jcao2 — NTN24 (@NTN24) December 12, 2019

Evidentemente esto puso triste a los chicos, quienes solo queríoan un autógrafo de su idolo, prefieriendo llamarlo “Maradona” o símplemente ya no decir nada.

Hasta el momento, no hay pronunciación por parte del director técnico.

