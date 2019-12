La Divaza fue criticado tras burlarse de Kesha, Selena Gomez, y Lizzo

Ciudad de México.- esta mañana #LaDIVAZAIsOverParty se volvió tendencia en Twitter luego de que el youtuber venezolano La Divaza publicará su video haciendo críticas a las presentaciones de los AMAS 2019.

Los usuarios en redes sociales mostraron su descontento con el venezonalo por sus comentarios haciendo burla a el caso de violación de la cantante Kesha y utilizando el cántico de “un violador en tu camino” como objeto de broma.

De igual manera, fue criticado por hacer objeto de burla a Selena Gomez, Lizzo, sus presentaciones y sus voces.

Aquí algunas reacciones de los fans:

#LaDivazaIsOverParty imaginate burlarte del cuerpo de una mujer y todavía no darte con eso y burlarte tambien de una canción que representa un fuerte movimiento por el que muchas sufren e incluso mueren. pic.twitter.com/7JgP1ME0lb

No entiendo porque hacer un HT de este "hombre" si su vida en si es una parodia, ya cuando no hay creatividad hacen ese tipo de contenido, y no entiendo porque hay personas que lo ven y lo siguen. #LADIVAZAIsOverParty pic.twitter.com/KaX3JpFFOF

— D'☽🍁 (@D_luna7) December 13, 2019