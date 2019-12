Estudiantes del ITAM exigen medidas de salud mental tras suicidio

Ciudad de México.- estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) exigieron tomar medidas sobre salud mental luego de que su compañera, Fernanda “N”, se suicidara debido al trabajo excesivo, así lo afirmaron los alumnos.

Según información de MILENIO, los estudiantes comentaron que en el transcurso de año van cuatro suicidios.

Por su parte la Universidad publicó un comunicado en el que expresa estar al tanto de las inquietudes de los alumnos, ofreciendo una sesión de apoyo para este viernes 13 de diciembre.

Señaló que desde agosto de 2019 contrataron a la Fundación Origen para dar apoyo emocional y psicológico.

En redes sociales comenzó un debate por el caso, muchos expresan las complicaciones de estudiar en la Institución, dándoles responsabilidad de los hechos, mientras que otros objetan que la Salud Mental es un problema del entorno en general, principalmente por núcleos centrales como la familia.

Es cierto. El ITAM premia a quien sabe manejar la presión. Es parte del perfil de los egresados. Pero el mérito de la universidad debería radicar en proveer las herramientas para lidiar con ella, no en seleccionar adecuadamente a quienes ya sabían hacerlo. 1/2

Cuando fui alumno @ITAM_mx y tuve problemas de ansiedad graves tuve que platicarlos con una profesora del depto de RI que no estaba capacitada para el tema, pero que fue muy amable. Urge que las universidades mexicanas tomen en serio la salud mental de alumnado #ITAMDateCuenta

El #ITAM no tiene perra cosa por corregir; lo que determina un suicidio no es la exigencia académica, no mamen.

Corrijan el entorno familiar y el enfoque cuando esos estudiantes están EN PRIMARIA. Si su idea de "prevención" es empezar a actuar con veinteañeros, están jodidos.

— DonVix (@Donvix) December 13, 2019