Cierran calles por falta de agua en AO

Ante la indiferencia y el poco interés por parte de las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, se ha vuelto una costumbre que sus habitantes se manifiesten en las diferentes calles y avenidas de la demarcación, ya sea por la inseguridad, o demandas sociales como la carencia de servicios, entre ellos el agua.

Unos 150 vecinos de la colonia Puente Colorado cerraron Calzada de las Águilas, esquina Puente Metlac, toda vez que llevan más de una semana sin gota de agua en sus casas, afectando a más de 150 familias.

A decir de los vecinos, desde hace una semana una cuadrilla de trabajadores de la alcaldía llegó a perforar algunos andadores para colocar pasamanos, proyecto correspondiente al Presupuesto Participativo 2019, que sirven para que la gente mayor puede sostenerse cuando caminan por esa parte.

“Pero desde ese día, los trabajadores rompieron un tubo de agua, lo que provocó una fuga y nadie se ha hecho responsable. Nos tienen sin agua desde hace más de una semana y no nos toma en cuenta la alcaldesa Layda Sansores. Ellos provocaron ese problema, y se fueron”, denunció la señora Mónica Isabel.

En entrevista con Diario BASTA, la vecina de Álvaro Obregón señaló que han acudido a la alcaldía para presentar la denuncia, pero sólo les han entregado un número de folio donde se levanta el reporte, pero no les dan una respuesta y los traen ‘vuelta y vuelta’.

“Es una fuga que ellos mismos provocaron. Rompieron el tubo al colocar pasamanos en un andador, y se les hizo fácil cerrar la llave para que no se viera la fuga, pero nos dejaron sin agua, por eso decidimos cerrar las calles, y hasta que no nos haga caso la alcaldía no liberamos”, declaró la vecina.

Ya se ha vuelto una costumbre que los habitantes de diferentes colonias en Álvaro Obregón tengan que salir a las calles para manifestarse, pues la alcaldesa Layda Sansores no muestra interés para atender sus demandas.

“No sólo tenemos problemas de servicios. La inseguridad es un problema que no han podido detener. Tenemos que guardarnos temprano en nuestras casas, pues después de cierta hora la falta de luminarias genera más inseguridad, y es cuando aprovechan los delincuentes”, relató el señor José.

Luego de tres horas, los vecinos abrieron Calzada de Las Águilas, cuando una funcionaria de la Territorial de Las Águilas les prometió que se resolvería el problema