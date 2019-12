Calderón solapó a García Luna

CIUDAD DE MÉXICO. – “Genaro García Luna no actuaba solo, Felipe Calderón sabía lo que estaba pasando”, comentó la periodista de investigación, Anabel Hernández, quien agregó que había contubernio entre el Cártel de Sinaloa y Policía Federal, señalando que el exsecretario y sus cómplices no solo recibían cargamentos y sobornos, si no que compraban droga para traficarla ellos mismos, forjando un “mini cártel”.

Recordó que durante el juicio del Chapo Guzmán hubo un testigo que declaró que Felipe Calderón recibió pagos millonarios de sobornos durante su sexenio por parte del Mayo Zambada y el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, dijo que las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, García Luna, comenzaron hace cuatro años en Estados Unidos tras la detención en Chicago de Iván Reyes Arzate, excomandante de una unidad de inteligencia mexicana por vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, la periodista expone que aún existen funcionarios en las esferas de seguridad pública que forman parte del grupo corrupto que gestó García Luna y contratos firmados con las empresas de “El Mayo”. Como ejemplo mencionó a Maribel Cervantes, quien ocupa el cargo de Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México.