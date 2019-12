Sean conocidos o amigos, si hay corrupción o nepotismo no tiene cabida en mi gobierno: Sheinbaum

Sean conocidos o amigos, si hay corrupción o nepotismo no tiene cabida...

Héctor García

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió a su gabinete legal, ampliado y demás colaboradores que en su gestión está prohibida la corrupción y el nepotismo, por lo que no hay cabida para ese tipo de funcionarios.

La gobernante capitalina, confirmó que la salida de Héctor Villegas como Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y de Idalia Salgado como titular del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), fue por conflicto de intereses ya que en las audiencias ciudadanas que ofrece de martes a viernes, fue informada que ambos en días pasados salieron del país en un avión particular.

“Cuando le pregunte al consejero jurídico que si había viajado fuera del país en un avión particular, me dijo que sí, presentándome su renuncia. A la del INVEA fui yo quien se la pedí, porque en mi gobierno no puede haber ese tipo de funcionarios con conflictos de interés”.

Anunció que busca el candidato o candidata para ocupar la dirección del INVEA.