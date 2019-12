Jumanji: Siguiente nivel

El regreso de The Rock y compañía se vuelve un deleite visual, pues como su predecesora, esta nueva cinta cosecha entretenimiento puro

Calificación: Buena (3 estrellas de 5)

En 2017 llegaba a las pantallas de cine de todo el mundo Jumanji: Welcome to the jungle (Dir. Jake Kasdan), una grata reinvención de uno de los grandes clásicos de la época de los 90’s, Jumanji, que en aquella ocasión era protagonizada por un extraordinario y siempre cálido Robin Williams y por Bonnie Hunt, quienes nos adentraban en el fascinante mundo del juego de mesa Jumanji, cuyos misterios y peligros traspasaban la barrera de la ficción para incursionar en nuestro mundo, dejando caos a su paso. En esta nueva versión de la historia, Dwayne Johnson y Jake Kasdan, nos regalaban una de las grandes sorpresas de la década, al actualizar el misterio hacia el mundo digital, en especifico los videojuegos, y fue tanto su éxito, que inevitablemente el surgimiento de una secuela llegaría, es por eso que llega a la cartelera nacional Jumanji: The next level, la continuación no tan esperada pero bien recibida de esta aventuresca trama.

En esta ocasión, los jugadores vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente en el juego? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo. Algo a mencionar es que todo lo que involucra Jumanji está basada en un relato infantil de 32 páginas publicado por Chris Van Allsburg en 1981 y que recibió el premio National Book Award en la categoría Ilustración y la medalla Randolph Caldecott al Mejor libro ilustrado.

Entretenimiento puro es lo que ofrece esta producción, que si bien hizo de gala de ello en su cinta predecesora, aquí la dosis se repite en mayor medida, lo cual se siente grato y aliviana bastante el metraje de la película, que en todo momento se siente ligero y bien fluido, con momentos sumamente espectaculares que involucran una que otra pelea muy bien plasmada y diferentes visuales que deslumbraran a todos los espectadores. El director Jake Kasdan, sabe a la perfección los elementos que posee en sus manos, el basto y enriquecedor mundo que tiene para ofrecer y lo explota con certeza segura y sumo confort. Una fascinante aventura llena de fantasía y risas que encantarán a toda la familia. Retomar con nostalgia y reinventar ha sido un gran acierto dentro de esta producción, pues los elementos míticos y atrapantes de la cinta de 1995, se sienten vivos y presentes en todo momento.

Los actores, sobra decirlo, fueron uno de los puntos más fuertes en Welcome to the jungle, es por eso que su regreso se vuelve ansiado y bien recibido, pues en esta ocasión Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner y Alex Wolff, no están solos, ya que la incursión de Awkwafina, Danny Glover y Danny DeVito, se siente fresca, maravillosa y dota de mayores capas cada una de las vivencias de los personajes, con escenas hilarantes y muy bien logradas que definitivamente llevan de la mano el sentido de alegría y humor esperado en una cinta de este calibre. El cast principal sabe justamente los terrenos que pisa, se nota en confianza, cada uno encuentra el momento exacto para brillar y además es importante destacar que en esta ocasión, The Rock cede gran parte del protagonismo a sus compañeros, quienes acarrean en mayor medida y durante más parte de la cinta, la historia, y lo hacen de manera agradable y justificada, lo que permite que Karen Gillian, por ejemplo, demuestre su lado cómico e histrionismo de forma singular.

El hecho de que el propio cineasta repite la misma fórmula que en la película pasada hace que todo se vuelva como un deja vú cinematográfico, pues no es si no hasta la última media hora, que en realidad la historia se palpa como una secuela. Mismos toques, estilos, movimientos de cámara, humor, recursos y bueno, en general todo es lo mismo, que aunque es comprensible pues se emplea de nueva cuenta un esquema triunfador, para quienes están en busca de nuevas emociones o exploración de elementos internos y profundos dentro del juego y Jumanji, poca o nula oportunidad van a encontrar en ella.

Jumanji: The next level, es ese tipo de secuela que nadie pide pero que se disfruta por igual, pues lo simplista de su trama, apostando enteramente a divertir al publico a través de sus personajes y humor, combinado con la fantasía y aventura que ofrece su concepto, brindan una entrañable cinta que se saborea de gran manera previo al cierre de año. Netamente familiar.