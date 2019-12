Ivonne Montero le entra a la comedia

Luego de que la guapa Ivonne Montero desertó de la obra La reina del Sur, por así convenirle a sus intereses, ahora la seductora actriz regresa al teatro en la comedia El último día de mi vida. Se trata de una puesta en la que la historia narra las peripecias de un hombre al que le quedan 24 horas de vida y es capaz de aguantar todo con tal de seguir viviendo, mientras lidia con los disparates de su madre, la histeria de su esposa y los chistes de su mejor amigo.

De tal suerte que Ivonne Montero, Fernando carrillo, Alejandra Encinas y Antonio Escobar lo viven a flor de piel en la obra. “Desafortunadamente, en La Reina del Sur no pude continuar, no se logró lo que se planteaba, dimos las gracias y todo bien. Llegó este proyecto y pudimos hacer otra cosa distinta, una comedia muy divertida, muy ágil, muy sencilla, pero muy estructurada en cuanto a montaje en las actuaciones y demás. Estoy muy contenta de que me haya contemplado Alejandro Medina para cerrar con trabajo este año. Y estamos listos para una larga temporada”, dijo al ex play mate.