Guillermo del Bosque con bajas defensas

Guillermo del Bosque, productor de exitosos programas de Televisa como Telehit, Nosotros los guapos, la jaula, Todo incluido y Black and White entre otros, y que además estuvo casado con la guapa Mónica Noguera y actualmente con Vica Andrade, se encuentra hospitalizado o al menos así lo refiere un mensaje que publicó Mónica Noguera durante la mañana de este miércoles, donde solicita donadores de sangre y plaquetas para el productor mediante su cuenta de Twitter.

La ex esposa de Guillermo pide acudir al Hospital ABC de Observatorio para ayudar con uno de los requisitos que pide el nosocomio y así poder asistir a Del Bosque, quien desde el 2017 reveló que la batalla contra el cáncer no ha terminado, pues le detectaron 20 tumores. Algunas celebridades no pudieron evitar mandar buenos deseos al respecto, como Rebeca Jones, quien aseguró que si pudiera lo haría y pese a esto mandó oraciones para la pronta recuperación de Memo.

Por su parte, “El Burro Van Rankin” compartió que su gran amigo tiene las defensas muy bajas y por ende necesita sangre y plaquetas. De hecho hiso un llamado a la comunidad para que vayan las personas a donar sangre a su favor.