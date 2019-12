Eugenio Derbez aplica el método antirisa

Eugenio Derbez se atreve a todo, pues por primera vez aplica su propio “método” para que los participantes de su nuevo reality LOL, Last One Laughing, no suelten las carcajadas con sus ocurrencias. En exclusiva para Grupo Cantón desde Perú, Bárbara Torres, integrante de esta segunda temporada, compartió a detalle de que va este programa de comediantes que se transmitirá por Amazon Prime Video y en el que Derbez regresa como anfitrión.

“Este viernes se estrena la segunda temporada de LOL, ahí he andado haciendo mis cosas, travesuras por supuesto, ha sido muy divertido, pero sí es un programa difícil, es un reto para los que hacemos comedia, todos coincidimos en que nos sacan de nuestra zona de confort, porque como nadie se debe de reír, pues es difícil”, dijo la también actriz del monólogo de Porque las mujeres aman a los pendejos y la culpa es de las hormonas”.

Continuó. “Lo que pasa es que nosotros los comediantes estamos acostumbrados a hacer reír, a que la gente se ría, entonces hacemos empatía con la gente y no nos podemos reír, esas son las reglas del juego. TÚ tienes que hace reír a otra persona, pero uno se puede reír. Fue muy divertido trabajar con los colegas, aunque eso de no reír no estaba padre, fue traumático. Eso sí el premio está bárbaro, pues e un millón de pesos”.

Respecto a que le pareció trabajar al lado del maestro Derbez, Bárbara compartió. “Para mí fue lo máximo trabajar al lado de Eugenio, es un maestro dela comedia, o adoro, es un ejemplo a seguir de tenacidad, de esfuerzo, realmente cuando me habló para entrarle al reality no me pude negar. Él sigue sencillo, no se le ha subido para nada, es súper talentoso y entregado a su trabajo”, dijo la intérprete de Excelsa en la Familia Peluche.

Por su parte Eugenio compartió en entrevista para Amazon que “Me gustó mucho gusto porque es un nuevo proyecto y tiene toque de frescura, que te hace encontrarte con nuevos talentos de la comedia que no tienen la oportunidad de tener un foro o darse a conocer, o que están en YouTube o en un bar haciendo standup, pero no es suficiente”, dijo Derbez.