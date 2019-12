Dominika Paleta, víctima de la delincuencia

Like

La hermana de la actriz Ludwika Paleta se suma a las actrices que han sido víctimas de la delincuencia, y es que a la artista le robaron su tarjeta de débito para después despojarle todo el dinerito que tenía. “Tuve un desafortunado incidente hace poco. Hay que tener mucho cuidado, porque mi tarjeta de débito me la robaron y me vaciaron mi cuenta. Todo pasó en el cajero, no sé cómo fue”.

Como buena ciudadana, la actriz expuso el caso a las autoridades. “Ya todo está en trámite, el tema es que pues esto se llevará tiempo, pero sí estoy consciente de que siempre se debe denunciar para que haya un antecedente penal, por si llegan a agarra al delincuente o delincuentes”, compartió la actriz.

Sin embargo esta no ha sido la primera vez que los amos de lo ajeno se meten con la actriz de origen ruso, pues en el mes de octubre de 2017, a Dominica un ladrón le robó su celular. Acto que la actriz denunció a través de sus redes sociales.

“Buenas noche a todos, menos a los que me robaron mi celular ayer… esos que tengan pesadillas toda la noche.. ya lo superé, púdranse ya..ok”, posteó en ese entonces la bella artista.