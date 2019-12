Cristian Gamero, el escudero de Hernán Cortés

El actor español Cristian Gamero no ha terminado de sorprenderse con la magnífica producción que realizó TV Azteca para llevar a cabo la serie histórica, Hernán, en donde el artista interpretó a Gerónimo de Aguilar, el traductor y brazo derecho del conquistador Hernán Cortés. En exclusiva para Grupo Cantón desde España, Gamero confesó el arduo trabajo que le costó hacer su papel y lo enamorado que quedó de la cultura maya.

“Me enamoré de la cultura Maya, de lo avanzado que están, como fueron tan inteligentes de aliarse a los pueblos que estaban sometidos por los mexicas. Las predicciones, la teorías de Quetzalcóatl, fueron muchas causalidades, la historia de Moctezuma es impresionante. Al final somos una mezcla, nosotros los españoles fuimos conquistados también por los musulmanes y más”.

El actor se preparó arduamente. “Al principio tuve un poco de miedo por interpretar mi papel, me encerré en casa para estudiar mi personaje por meses, me pusieron tres horas de couch al día, hablábamos maya, me empaparon de los mayas, puse toda mi fuerza en hablar maya y que sonara muy bien. Tenía un compromiso de hablar muy bien y además la producción me verificaba que pronunciara correctamente la lengua”, afirmó el actor.

No daba crédito Gamero. “Me impresionó la forma en que vivían los mexicas, lo que comían, los sacrificios, los dioses… Todo eso me impresionó. Estuvimos tres semanas en Veracruz, fue impresiónate, grabé con los caballos, fueron escenas brutales dentro del a naturaleza, estábamos en medio la selva salvaje. Me gusta que la serie exhorte a que las generaciones se empapen de la historia”.

Nos platica que fue todo un placer hacer la serie. “Me siento muy afortunado de trabajar al lado de Oscar Jaenada, en esta serie tan compleja en donde se cuenta la verdad, me siento muy afortunado de hacer el personaje de Gerónimo De Aguilar, que es un personaje que estuvo ocho años prisionero, en expediciones y en un gran naufragio. Fue conquistado por una etnia de Yucatán y se convirtió en el traductor de Hernán Cortés, por no decir su escudero”, finalizó el actor Cristian Gamero.