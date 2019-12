Amaury Vergara está motivado con las nuevas Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Amaury Vergara, el presidente de Chivas, después de algunos días en que vivió el duelo por la muerte de su padre, Jorge Vergara, quien fue el que hace años compró al club, está de nuevo en el foco, y decidió tomar un rol más protagónico.

De hecho, el mandamás del Rebaño pone la vara alta y es claro, lo que sigue, después de una inversión que él mismo aseguró “ha sido histórica en el equipo”, será pensar en ganar títulos, y de alguna manera justificar con hechos todos esos millones que desembolsaron por hacer un grupo competitivo y que regrese a la Liguilla, luego de cinco torneos de ayuno.

Con Ricardo López a cargo de la reingeniería como director deportivo, escoltado por Luis Fernando Tena como director técnico, puesto en el que fue ratificado después de entregar buenos números, lo que sigues es ser contendientes, no hay más, ratificó el hombre fuerte en la directriz rojiblanca, durante el pago de una apuesta que hizo Alejandro Irarragorri, directivo del Atlas.

“La exigencia total, como siempre ha sido en Chivas: un equipo de grandeza, tradición, de resultados y esa es la exigencia que siempre ha habido y va a haber.

“Como presidente me comprometo a reforzarla como pueda. Vamos a ser campeones, es lo mínimo y el campeonísimo también es una exigencia en este equipo”, agregó Amaury.

LE DESPREOCUPA

Que el antagonista o protagonista del futbol mexicano, según desde la óptica en que se vea, el América, esté en una nueva Final en la que podría enlistar su estrella número 14, no es un tema que le cause ruido a Vergara, porque sentenció presuntuoso que su nuevo Guadalajara pronto empatará en glorias al odiado rival. “No me preocupa, Si llegan, los vamos a alcanzar muy rápido”, aseveró.