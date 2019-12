“Seríamos cómplices de corrupción”, AMLO sobre posible defensa a Calderón

Ciudad de México.- Andrés López Obrador afirmó que si el ex presidente Felipe Calderón tiene implicaciones en las acusaciones del ex secretario de Seguridad Pública, García Luna, el gobierno mexicano no lo defenderá.

Sin embargo, pidió “no adelantar juicios” sobre Calderón y su posible implicación en los millonarios sobornos que presuntamente recibió García Luna por parte del Cártel de Sinaloa.

Además, señaló que no se busca atacar al ex presidente Calderón con la detención de García Luna

López Obrador pidió que no se piense que con la detención de García Luna se busca atacar al ex presidente Felipe Calderón, pues no quiere tener enemigos y no le desea mal a nadie.

“Que no se piense que estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al ex presidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mi, al país, esto comenzó con el fraude electoral”, aseveró.

El mandatario mencionó que la detención de García Luna representa “una derrota a un régimen autoritario, corrupto. Es una muestra de que ese régimen fracasó”.

De igual forma, descartó que en la reunión con el fiscal de Estados Unidos, William Barr, se haya forjado algún acuerdo para la detención de García Luna.