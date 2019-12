Mauricio Henao usa coach para su actuación

Like

Luego de trabajar en Señora Acero y de interpretar a un villano en la súper producción de Betty en Nueva York, el colombiano, Mauricio Henao regresa a Televisa para interpretar a un cirujano en la nueva telenovela del Güero Castro, Médicos, línea de la vida. En exclusiva para Grupo Cantón el actor confesó que durante las grabaciones de la novela, está acompañado de un cirujano de verdad.

“Es la segunda vez que trabajo en Televisa, hace algunos años participé en un telenovela, regreso a la empresa con este proyecto que me encanta porque me reta demasiado, cada médico tiene su especialidad y mi personaje en particular es cirujano plástico, se llama Marco Zabala, que viene con muchas cosas porque lo van a odiar un poquito, pero por ahí también los hará reír”.

El actor está aprendiendo de un especialista. “Seguimos grabando porque cada capítulo tiene casos nuevos y cada caso es un reto porque estén los cirujanos plásticos reales con nosotros todos los días grabando para asesorarnos y para que todo quede a la perfección. La sangre no me molesta, incluso me llena de adrenalina”.

Mauricio tiene fe en que se haga una segunda temporada de Médicos. “Por lo pronto sigo filmando en Médicos, nos faltan todavía dos meses de grabación, es un seriado, ojalá que el público lo acoja bien y ojalá tengamos una segunda temporada. Siempre es muy rico trabajar en otro país y con gente nueva”, expresó el actor y modelo colombiano.