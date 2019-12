Greta Thunberg nombrada ‘persona del año‘ por la Revista Time

Ciudad de México.- la activista por el medio ambiente, Greta Thunberg, fue nombrada ‘persona del año‘ por parte de la Revista Time, con tan solo 16 años.

La Revista expresó las razones por las que la medioambientalista sueca, Greta Thunberg, fue la elección ideal para este año.

Desde agosto de 2018 comenzó su lucha para exigir acciones contra la crisis climática que la ha llevado a presentarse ante los jefes de Estado de la ONU, el papa Francisco, el presidente estadounidense Donald Trump y a que el 20 de septiembre de 2019 se realizara la mayor huelga climática del mundo.

.@GretaThunberg: “I’d like to tell my grandchildren that we did everything we could. And we did it for them—for the generations to come” #TIMEPOY https://t.co/n3HRQdYhRY pic.twitter.com/dTQpOro75B

— TIME (@TIME) December 11, 2019