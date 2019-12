Felipe, ahora sí preocúpate…

MAESTRO, AMLO DIJO QUE HAY BANDERA BLANCA EN LA CORRUPCIÓN.

-Pero la ropa sucia, manchada, percudida y con olor a corrupta sigue estando en las casas de Peña, Lozoya, Fox, Ruiz Esparza, Romero, Medina Mora y cientos más, y urge airearla y sancionarla públicamente. Detuvieron en Texas a García Luna por tráfico de drogas y recibir sobornos de El Chapo. -Ahora sí preocúpate Felipe, deja de criticar todo lo que hace El Peje y consíguete un buen abogado… Calderón censuró a Ricardo Valero por robarse un libro y tuiteó que por eso nos ven deshonestos en el orbe. -¿Y su deshonestidad en el robo a la nación con La Estafa de Pus? Calladito se ve más sobrio y hasta la borrachera se le va a bajar si Genaro suelta la sopa en EU. La presidencia pidió atender el caso del club deportivo Cruz Azul. -¿Y el caso del viejo Excélsior, cuándo?.. También es cooperativa y llegó a ser de las más importantes de México y de AL. Como se esperaba, Ernestina Godoy es la fiscal capitalina de la CDMX. -Es una nueva y última oportunidad para demostrar si puede con el cargo, y si no, que ella misma diga “hasta aquí”. Jorge Zapata, nieto de don Emiliano, demandará al INBA y al pintor Fabián Cháirez por exhibirlo en un óleo desnudo y con tacones. -No creo que prospere la demanda, pero el cuadro, La Revolución, de pésimo gusto y que no aporta nada ni al prócer ni al periodo histórico, debe ser retirado y llevado al estudio de ese artista desconocido.