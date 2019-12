Castigarán uso de menores para delinquir

El Congreso de la Ciudad de México propuso cárcel a quienes se aprovechan de los niños y/o adolescentes para delinquir, en perjuicio de la sociedad, a través de una nueva redacción al artículo 22 del Código Penal CDMX.

Si bien hoy las organizaciones criminales reclutan a niños de entre 12 y 14 años, las penas de castigo son menores, como la orientación y el tratamiento psicológico, pero no hay ninguna responsabilidad administrativa y mucho menos penal.

“Lo que estamos ahorita constituyendo y proponiendo, a través de esta iniciativa, es que no sólo sea en el delito de secuestro, que también sea en el delito de homicidios, de portación de armas y que esto consiga cambiar que la delincuencia no siga utilizando a los más vulnerables, no siga aprovechándose de nuestros jóvenes y niños para cometer actos ilícitos”, señaló el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo.

De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, el uso de niñas, niños y adolescentes, ha aumentado para cometer delitos como el homicidio.

“Utilizar a menores garantiza para los adultos que los incitan, permanecer impunes y con la tranquilidad que en nuestro sistema las penas para niños y adolescentes no existen o son atenuadas”.

Datos del Tribunal Superior de Justicia local, señala que de 2015 a junio de 2019 se iniciaron 2 mil 995 averiguaciones previas y carpetas de investigación que involucraron a tres mil 567 menores de edad entre 12 y 17 años.