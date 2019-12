Año nuevo: retos nuevos

Ciudad de México.- Espíritu Negro se amarra la capucha y Príncipe Diamante apenas lo mira de reojo. Ambos gladiadores aguardan a las afueras del llamado Elefante, sitio icónico de la Arena México en donde se dan los anuncios rimbombantes.

Y es el presentador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Julio César Rivera, quien después de brindar una introducción de lo que ha sido la rivalidad entre este par, les da paso para que anuncien la batalla más importante de sus carreras.

El ojiazul, quien fue apadrinado por Valiente y es uno de tantos alumnos de Último Guerrero, presume diez años como luchador, y se dice listo, pues es el tiempo exacto para dar el brinco en su carrera.

“Estoy muy agradecido con el Consejo Mundial de Lucha Libre por esta gran oportunidad, ya que aquí me he forjado, yo me mentalizo ganador, lo he dicho.

“Si llego a caer derrotado sería un golpe muy duro, pero cuento con mi juventud, siento que mi carrera va en ascenso y, si llegara a pasar, trataría de darle otro plus a mi personaje para no quedarme estancado, además la afición se da cuenta de nuestro trabajo, mi trabajo es el que habla”.

La Catedral, que con el paso de los años parece reactivarse y recargar baterías, será el escenario el próximo 1 de enero, el primer día de 2020, para que Espíritu se ponga a prueba.

“En mi mente no está el perder, pero si llegara a pasar, sería un golpe muy duro para mí, siento que la incógnita es la que me ha ayudado a sobresalir”.

El representante del bando rudo, en una rato de reflexión y sinceridad, comparte lo que es cuando porta la tapa y el cambio que experimenta cuando descubre su rostro.

“Créanme que sin la máscara no soy la misma persona, no soy el mismo, soy una persona muy insegura, el personaje que está debajo, nada que ver; entonces espero ese día llegar bien preparado para ganar, porque si pierdo, no estoy diciendo que cavo mi tumba, pero no me hallaría sin ella”.

Y, a pregunta expresa de Grupo Cantón, a partir de aquella confesión tan auténtica, respecto a si estaría en sus planes colgar el equipo y las botas, olvidarse del pancracio, desecha tal opción.

“No como tal, pero les repito, el señor o joven que está debajo de Espíritu es muy inseguro, no sé cómo explicarles. Cuando estoy arriba del ring soy otro, mi esposa, mis hijos, mi familia en general me dice que cuando lucho soy irreconocible, si no fuera por los tatuajes, nadie diría que soy el mismo”.

Sin duda, es la apuesta más importante para ambos, y no hay marcha atrás, signaron los contratos en los que se comprometieron a ponerle otra tonalidad a su andar en los cuadriláteros de este globo.

Comando Artillero, Vaquerita, El Hijo del Signo y Akuma, en ese orden, de 2015 a 2018, respectivamente, fueron los grandes perdedores en la primera función anual de la Seria y Estable en el mismo periodo, y lo que sobrevino fue que sus carreras deambularon sin lograr establecerse como figuras.

MÉXICO VS JAPÓN

Dulce Gardenia, el gran conquistador del Monstruo Citadino al menos en el último semestre, ondeando la bandera lagunera, tan de moda en los últimos tiempos en la órbita luchística nacional, tendrá la oportunidad de consolidarse como la estrella que supone ser.

El exótico expondrá en la misma velada la cabellera ante el japonés Hirai Kawato San, rubricando así un pleito México vs Japón, para dar paso a un Clásico de la lucha libre mundial.

Gardenia, sabedor de lo que pudo despertar en un público tan exigente como lo es el de esta disciplina, lanza que no se puede dar el lujo de perder la mata, pues cuando alguna vez le sucedió, le tocó sortear un bajón en su carrera, que incluso se reflejó en el status que siguió tras una caída en la que además tuvo el orgullo por los suelos.

“Estoy ansioso de que se dé este enfrentamiento. Quiero que el público vea la capacidad que tengo ante estos retos “Sería un golpe muy fuerte en mi carrera (perder), voy empezando en el CMLL. Mucha gente me reconoce y me apoya, todos se vuelven locos en mi presentación, y quedarles mal sería un golpe muy duro si pierdo la cabellera”, sentencia.

Kawato, ayudado en la traducción por Okumura, comenta que sus objetivos son claros y tampoco existe siquiera un ápice de posibilidades de ser quien salga pelón en la primera noche del año entrante.