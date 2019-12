Agresión a reportera cuando fue “nalgeada” en una carrera en EE.UU

Ya no hay motivos que justifiquen este tipo de actuar de los hombres frente a cualquier mujer; En las redes sociales se ha hecho viral las imágenes del momento en que un participante de una carrera popular supuestamente le da una nalgada a una reportera que cubría el evento en vivo.

Ocurrió el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Savannah (Georgia, EE.UU.). Alex Bozarjian se encontraba realizando un reportaje en directo, cuando un hombre que pasa corriendo parece tocarle en la parte posterior del cuerpo, dejando visiblemente sorprendida a la reportera.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

Más tarde, desde su cuenta de Twitter, Borzarjian condenó el acto en el que se sintió agretdida: “Para el individuo que me golpeó el trasero esta mañana en vivo: me violó, me objetivó y me avergonzó”.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019