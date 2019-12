Sheinbaum a favor de que judicatura investigue actuar de Magistrado

México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su descuerdo porque un magistrado que tuvo que ver con el caso Abril Pérez Sagaón, asesinada el pasado 25 de noviembre en la alcaldía de Coyoacán, haya sido ignorado en las investigaciones en la que están involucrados dos jueces.

Después de que un juez de control giró orden de aprehensión contra el ex esposo de Abril, Juan Carlos “N”, por no presentarse a una audiencia que tenía programada, adicionalmente la PGJCDMX giró una ficha migratoria a la Secretaría de Relaciones exteriores para que no salga del país.

La postura de la jefa de gobierno de la CDMX, es porque tanto el magistrado como los dos jueces cambiaron y avalaron la redacción de la denuncia presentada por Abril Pérez de intento de femenicidio a violencia intrafamiliar.

Por otra parte, después de que Ernestina Godoy Ramos, tomó protesta en el congreso local como primera Fiscal General de Justicia, la gobernante capitalina la felicitó, señalando que el trabajo continuara para erradicar la corrupción y combatir la impunidad.

“Es lo que reclaman los capitalinos y en eso trabajara la nueva fiscal, que ha probado a su honestidad”.