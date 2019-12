Belinda festeja 20 años de carrera… Con Hoy no me puedo levantar

Belinda iniciará este 2020 trabajando en la obra musical que más admira, Hoy no me puedo levantar, y es que la artista se dio el lujo de festejar sus primeros 20 años de carrera interpretando a la protagonista de este musical de origen español que le ha dado la vuelta al mundo. En conferencia de prensa en el teatro CCT2 de la CDMX, en donde se va a llevar a cabo la obra a partir de este 31 de enero de 2020, la guapa rubia compartió los detalles y el gozo que la da hacer el papel de María.

“Para mi es la primera vez que hago una obra musical de esta índole, de este nivel, es un reto, a mi me gustan los retos en mi carrera, pero sobre todo poder contar con gente tan talentosa con Yahir y todo este equipo maravilloso. Han sido unos días maravillosos el estar trabajando con ellos, todos son muy profesionales y me han enseñado mucho”, dijo Belinda.

Belinda, quien estará acompañada de Yahir y Sergio Basañez en los principales personajes, dijo que esta obra es todo un reto. “En lo personal este es el reto más grande de mi carrera, aquí no nada más es pararse en el escenario, sino hay que cantar, actuar, bailar, tienes que ir en los tiempos correctos, tienes que respetar a tus compañeros, tienes que trabajar en equipo y eso es lo que he aprendido. Lo que pasa es que al ser solista, de repente es un poco más difícil”, compartió emocionada la intérprete de Sapito.

La estrella admira la música de la banda española… “Mecano es un grupo para toda la vida, la obra ha sido tan exitosa que este trabajo que estoy haciendo se queda en mi corazón y espero que a la gente se le quede para toda la vida. No tengo porque callarle la boca a nadie, más bien con mi trabajo, mi trabajo habla por mí, siempre he demostrado que una mujer trabajadora, empecé desde muy pequeñita en eso me quedo, vivo para el arte, vivo para la música, vivo para mi trabajo, pero sobre todo para el público”, concluyó la diva del pop mexicano.

Por su parte, el productor Alejandro Gou externó. “Por fin se me hizo trabajar con una persona que estuve buscando desde las dos primeras temporadas; Belinda, y que Yahir este con nosotros me tiene miy contento, nos lo robamos de Jesucristo Super Estrella. Contento sin duda con todo el Elenco, todos son muy profesionales ”, dijo Gou.