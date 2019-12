Ya te podrás ir a Dubai sin escalas desde México

La ruta comercial quedó oficialmente inaugurada luego de que Aeroméxico interpusiera varios amparos con los que intentó frenar la autorización del vuelo. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó la ruta.

Además de Aeroméxico, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México aseguró que esta decisiónva en detrimento de la aviación nacional; la aerolínea árabe operará la ruta México-Barcelonaa partir del 9 de diciembre.

El sindicato solicitó la revisión de todos los convenios bilaterales en materia aeronáutica para evitar que estos permisos depreden fuentes de trabajo nacionales y debiliten la industria aérea mexicana.

Hola Mexico! Dubai is ready to welcome you. See you tomorrow. 🇦🇪🇲🇽#FlyEmiratesFlyBetter #EmiratesAirline #FlyBetterMexico pic.twitter.com/XY2rgZAfjU

— Emirates Airline (@emirates) December 8, 2019