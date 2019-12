Miss México, Sofía Aragón, por el Óscar con Del Toro

Like

Después de quedar en el honroso tercer lugar en el concurso de Miss Universo 2019, que se llevó a cabo el pasado domingo en los estudios Tyler Perry en Atlanta, la guapa tapatía, Sofía Aragón se reintegra a sus actividades normales en la CDMX. En exclusiva para Grupo Cantón desde la sede del certamen, compartió el placer de haber participado en un evento tan importante y el gusto que le da estar trabajando en un guión de cine, que seguro dirigirá su pariente, el director Guillermo del Toro.

“Ahora tengo muchas propuestas, muchos proyectos, estoy escribiendo mi primera película, es uno de mis proyectos más importantes a corto plazo que ahorita tengo en mente. Me encantaría, al terminar el guión, enseñársela a mi pariente Guillermo del Toro, estaría increíble que él me la dirigiera. Hacer una alianza con mi paisano de Guadalajara. Por parte de un tío de mi mamá es primo hermano. Quiero que la segunda vez que se estén comiendo las uñas, sea en Los Óscares. Estoy haciendo una película de criaturas, en esa línea del terror”.

Sofía está encantada de haber estado en Miss Universo. “Me siento muy feliz, muy honrada de haber quedado en tercer lugar de este certamen tan importante. Para mí, Miss Universo fue demostrarme a mí misma y al mundo, que podemos vivir la vida realizando metas, cumpliéndolas. No solo se vale soñar, sino hay que comprometerse y disciplinarse con nuestras emociones”, nos compartió.

Continuó. “Estamos luchando por tener una voz, y eso es lo más importante, no tenemos que ser perfectas, tenemos que llevar esa voz de cambio y de que sí se pueden hacer las cosas cuándo nos lo proponemos. Me prometí ser una embajadora del mundo, quiero seguir viajando y ¿por qué no?, visitar a mis 89 compañeras del certamen”.