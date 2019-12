Horóscopos para este martes 10 de diciembre. Por: Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Tauro usa esencia de sándalo para activar la suerte y progreso.

ARIES

(marzo21/abril20)

Júpiter influirá dentro de tus acciones que serán encaminadas a generar un cambio necesario para prosperar. Determina las prioridades para cumplir de manera responsable y no se presenten pretextos que puedan hacerte fallar.

TAURO

(abril21/mayo21)

La buena administración permitirá que puedas mantener gastos necesarios y pagos que generan una obligación y compromiso. Tomar en cuenta la opinión de gente más preparada hace que sofistiqué su manera de trabajar.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Se involucra una actividad física que da energía y fuerza que lo mantiene sano. Se activa el impulso necesario para estar activo y con entusiasmo para abrirse los caminos.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

El tiempo es su rival ya que vencerás presiones para poder cumplir a tiempo tareas y compromisos. El entusiasmo que pongas a todo lo que estás desempeñando será la pauta para notar cambios que te favorezcan en tu economía.

LEO

(julio23/agosto22)

Se despierte el interés de un pretendiente que te busca y te hace sentir importante si correspondes si acepta más que una amistad. Saturno impacta el lado de la suerte atrayendo entrada de dinero a tu cartera.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Momentos cruciales te enfrentan a un pleito que pueden intolerarte y hacerte enojar y entrar en una discusión que puede terminar muy mal. Las preocupaciones por un pago una situación del dinero pueden ir más haya de tu entendimiento.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

La clave será tomar todo por el lado amable sin preocupaciones logras liberarte de remordimientos. Revisa minuciosamente un acuerdo porque algunos puntos no te pueden favorecer.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

No te involucres en un conflicto que no es de tu interés o terminas en un conflicto grave. Momentos de desesperación a causa de una situación que aún no se logre resolver con tu ser amado sólo déjate llevar y todo va a fluir como lo esperas.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Es mejores condiciones para pasar una cita muy romántica se van a dar gracias a la compatibilidad que tienes con tu pareja solamente es cuestión de que disfrutes el momento. Logra concretar un acuerdo que te va a favorecer el económico.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

La oportunidad de poderte asociar en un negocio que deja grandes ganancias. Muestra el lado más amigable y relacionándote en un nuevo círculo que puede ser influyente para tus proyectos y tus negocios.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Momentos de convivencia auténticos así que el vínculo sentimental esté más involucrado con más comunicación despertando un fuerte sentimiento de amor y cariño.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Toma en cuenta las atenciones de afecto y cariño que está teniendo tu pareja y si tu logras corresponder las se aspecto un compromiso o una posible relación más formal. El lado más intelectual hace que todo lo hagas de manera fácil.