Cierran el paso a ‘romerías’ en el Centro Histórico

Hugo Hernández

Ante la negativa del Gobierno de la Ciudad de México de otorgar los permisos para la “romería” de este año, este martes en la plancha del Zócalo capitalino alrededor de cinco mil comerciantes del espacio público presentarán un performance a Claudia Sheinbaum denominado “El golpeador eres tú”

Además, los comerciantes denunciaron la violencia que ejerce personal del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc contra los trabajadores informales, por lo que la activista y defensora de los derechos humanos Diana Sánchez Barrios, señaló que “los comerciantes populares hoy más que nunca en este gobierno que dice ser de izquierda, así como el de velar por los más necesitados sufrimos más injusticias sociales, golpes, falta de oportunidades para vender nuestra mercancía como es la romería de este año”.

En estos momentos la decisión del gobierno local de no permitir dicha vendimia afecta y dañará el patrimonio de más de 20 mil familias, de estas cinco mil son las que trabajan en el Centro Histórico”.

Dejó en claro que en estos momentos la autoridad local “tiene los ojos vendados al no dejar trabajar a miles de compañeros, si nosotros generamos el 40 del PIB en la ciudad y no tenemos culpa de las políticas pública para generar empleos y al no haberlos la gente busca alternativas como es el vender en el espacio público”.

Denunció, además que el robo de mercancía por parte de la gente de la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en coordinación con gente de la alcaldía Cuauhtémoc, se da de forma cotidiana “y ejemplificó “de cien mercancías te regresan 20 ó 30”.

“Lo mismo ocurre cuando los llevan al juzgado cívico ahí no les dan comprobante de lo que pagan y sus cosas siempre se las regresan con menos cosas, son unas aves de rapiña”.

Sanchez Barrios recalcó que llevan 7 días que han perdido de la Romería y las pérdidas irreparables son para miles de familias que se ganan el sustento de esta manera y que ha crecido el número ante la falta de empleo.

Por todo lo anterior, Sánchez Barrios dejó en claro que es importante que se regule el comercio popular, y que esa decisión histórica la tienen en este momento los diputados locales con la iniciativa popular denominada coloquialmente “Chambeando ando”.

El performance “El golpeador eres tú”, se llevará a cabo a las diez de la mañana, este martes en el Zócalo y la gente que va a participar llevará en la mano izquierda un pañuelo blanco con pantalón negro o falda negra, según sea el caso.