AMLO corrige entuerto de Bartlett

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

TRAS UNA DENUNCIA DE LOS ABUSOS DE LA CFE EN TABASCO

Aunque no expuesto de la mejor manera, un reportero en la mañanera denunció los abusos de la CFE en Tabasco, en particular el aumento indiscriminado de más de 300% a la energía eléctrica en invierno. AMLO, engañado por Bartlett de que “ya había solucionado” el problema de la resistencia civil, le contestó a este reportero que tal asunto “ya no existía” en Tabasco y si bien era posible que hubiera uno que otro caso aislado, en su gran mayoría el asunto “estaba resuelto”. Incluso, AMLO aprovechó para llamar a los ciudadanos a que pagaran sus impuestos porque, a diferencia de otros gobiernos, ahora este dinero no se quedaba en manos de corruptos sino era utilizado para obras y programas sociales.

Sin embargo, la diferencia de este presidente con los anteriores a los que también engañaban sus subalternos es que en las giras de fin de semana de AMLO, se acerca la gente de a pie y escucha sus problemas. Incluso, el propio presidente va preguntando en comunidades, villas y rancherías si están llegando los recursos de sus programas sociales. Esta cualidad, si bien la prensa tradicional no la entiende y la minimiza aunque AMLO lo presuma a cada rato en la mañanera, permite al presidente mantener el pulso de la real opinión ciudadana de su gobierno, y por lo tanto corregir cuando haya errores, omisiones o de plano mentiras de sus colaboradores. Esto pasó, precisamente, en el caso tabasqueño, donde a guisa de una gira por la refinería Dos Bocas y otras instalaciones petroleras, AMLO recibió los reclamos ciudadanos sobre los altísimos cobros de luz que estaban recibiendo en este bimestre. Con esta información, Obrador dio la orden a Bartlett y el gobernador que renegociaran el tema de subsidios en Tabasco,. En otras palabras, viene una corrección inmediata y seguro un jalón de orejas para Bartlett por mentiroso.