Vicente dijo: “Hasta aquí” por pensar en la muerte

Después de casi tres años de no dar entrevistas, Don Vicente Fernández, platicó con su exnuera Mara Patricia Castañeda, en su programa En Casa con Mara, desde el Rancho Los tres Potrillos. La periodista le preguntó a Chente acerca de cómo es su vida alejado de los escenarios y cómo ha ido librando la batalla en contra de sus enfermedades.

“Me pasé tres años muy enfermo, se me vino una tromboembolia pulmonar, después me tuvieron mes y medio en cama, casi me muero, pero Dios todavía no me llamaba, pero afortunadamente soy muy obediente con los doctores, después de eso se me olvidó caminar. En cuanto caminé empecé a caminar por el rancho, me caí y ya no puede caminar más, y dije ‘hasta aquí llegue, ya no quiero vivir’. Se me olvidó caminar, pero bendito a Dios ya estoy caminando de nuevo”, dijo Don Vicente.

El artista camina en lo que es una enorme cantina que tiene en su casa. “Camino kilómetro y medio en la cantinita, subí de peso hasta 110 kilos, pero ya bajé 20. Cuando canté en el Azteca, no podía ni caminar porque sentía que me iba, estaba muerto de miedo, me veía muy gordo. Ahora ya tengo tres meses caminando, acá como mi pollito, ya dejé los tacos, las semillas… Pasa el tiempo y ya no se me antoja nada”.

Don Vicente contó porqué se retiró. “La garganta no es eterna y yo no quiero que la gente me vea mal, que escuche mi voz mal, por eso dije ‘ahorita que tengo mis cualidades enteras me retiro, así quiero que el público me recuerde’. Yo canté por 55 años y duraba tres horas en el escenario y yo nunca me iba a los table dance, yo acababa de cantar y me iba a mi hotel. Yo no tomo, solo tomo una o dos cervezas, o una coca, nada dulce tomo”.

Siempre ha estado enamorado. “Con ella tengo todo, no soy un santo, pero nunca me vieron con nadie, tuve un problema pero lo arreglé, yo no fui mujeriego, nunca me vieron, hay que ser discreto. Ahora me la paso contento, nos vamos al centro a comer mariscos, salimos juntos todo, amo a mi familia”.

Continuó. “Sigo ejerciendo mi autoridad, mientras vivían conmigo mis hijos, los regañaba, a Alejandro me lo critican mucho, ya le dije que no de motivos, Vicente Jr. hace un negocio y otro y ninguno le pega, y luego se casa con una y con otra y uno se encariña con todas”.