Adrián Di Monte cumple sueños esta navidad

No cabe duda que el ganador de la segunda temporada de Reto Cuatro Elementos y ahora actor de la telenovela Médicos, Adrián Di Monte tiene un corazón enorme, pues siempre está haciendo labores altruistas y para muestra basta un botón. En exclusiva para Grupo Cantón el cubano contó cómo le está terminando su habitación a la pequeña Jazmín, una niña que por desgracia padece cáncer.

“De hecho ahorita estoy ayudando a un aniña que se llama Jazmín, de hecho cuando yo salí del programa Reto Cuatro Elementos, que salí ganador, yo dije ‘voy a donar 100 mil pesos para su recuperación’, porque ella está malita, tiene cáncer. De hecho la cuenta quedó en 110 mil pesos”.

El artista sigue trabajando en el proyecto. “Se fue el dinero de volada y no se terminó, porque le estoy haciendo su habitación con todos los servicios, con baño, sus buenas ventanas, su techo de loza. Ya está la estructura terminada, pero no alcanzó para ponerle el piso y demás detalles. Ahí, quedó, yo le expliqué a su mamá, lo prometido fue darle 100 mil pesos, yo cumplí pero no quedó completo, así que aunque me tome más tiempo, yo voy a terminar el cuarto, así me lleve más dinero. A lo que la señora me dijo que no había problema y que me agradecía todo lo que he hecho por su hija. Voy a cumplir y estoy contento por hacerle su cuarto a la niña. Este es uno de mis propósitos de año nuevo, terminarle su cuarto a Jazmín”, dijo el cubano.