Ignora Del Mazo a cuerpos policiales

La falta de capacitación, condiciones laborales de los cuerpos de seguridad pública mexiquense, equipo y falta de presupuesto a las corporaciones, es otro elemento que determina el aumento delincuencial en el Estado de México, coincidieron la diputada federal, Esmeralda de los Ángeles Moreno el investigador de la organización Causa en Común, David Blanc.

“Gran mayoría de las policías no cuentan con las prestaciones mínimas de ley, no existe una carrera policial, no hay condiciones para una capacitación adecuada, y los elementos trabajan jornadas laborales de 24 horas o más, percibiendo salarios mensuales ínfimos”, refirió el investigador.

Agregó que las actuales acciones de seguridad del gobierno buscan debilitar los cuerpos de policía local, pues fueron dotados de un presupuesto insuficiente, lo cual dificulta su profesionalización y desarrollo.

Por su parte, la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), explicó que urge capacitar a los cuerpos policiales, pues regularmente contaminan el lugar de los hechos, o bien, son insensibles con las mujeres que fueron vejadas”.

Cabe destacar que en la entidad mexiquense hasta el ganado se roban -221- cabezas de las cuales 36 fueron arrebatados a sus dueños con violencia y 185 sin violencia. Además fueron hurtados 6 tractores.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de este año, colocan al Estado de México en el primer lugar en homicidios de bajo y alto impacto, robo a casa habitación, transporte público, comercio, autos particulares y transeúnte. Deja atrás pero con mucho a la Ciudad de México y Jalisco.

De enero a octubre en las 32 entidades de la república se registraron 177 mil 792 delitos diversos, de los cuales 31 mil 425, equivalente al 17 por ciento, le corresponden a la entidad mexiquense que gobierna el priista Alfredo del Mazo Masa.

En el mapa de incidencia delictiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Edomex, es el único considerado como foco rojo, y van las pruebas.

En los primeros diez meses del año en la entidad mexiquense se cometieron 2 mil 841 homicidios; dolosos 2 mil 100; con arma de fuego mi 376; arma blanca 247; culposos 741; por accidentes de tránsito 734 y otro elemento 7.

En ese mismo lapso se cometieron 40 mil 33 lesiones, de las cuales 32 mil 592 fueron dolosas; mil 245 se cometieron con arma de fuego; mil 69 con arma blanca; 30 mil 278 con otros elementos; 7 mil 441 culposas; 283 con arma de fuego y mil 69 con arma blanca.

La trata de personas no se queda atrás en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, pues en 10 meses se registraron 37 casos; 69 por corrupción de menores; 3 mil 581 por narcomenudeo; mil 891 por extorsiones; 2 mil 821 por despojos y 4 mil 786 por fraudes.

El debilitamiento de las instituciones, corrupción, complicidades, impunidad y la convivencia de los altos funcionarios con los criminales, colocaron a sociedad mexiquense en una situación de inseguridad que cada día, prefieren hacer justicia por propia mano, al constatar que nadie les va a regresar su tranquilidad y su patrimonio.

Así pues, en el Estado de México todo aquello que tenga un valor económico es motivo de robo, pues hasta el cableado eléctrico, de telefonía y tubería utilizada para los servicios que presta el estado, son presas de los delincuentes.

Los robos a transeúnte, casa habitación, negocios y bancos son cosas de todos los días ante la pasividad y complicidades de los cuerpos policiacos.

Por ejemplo en robos totales la entidad más poblada del país, registró en los primeros diez meses de 2019, 117 mil 111, de cuales 7 104 fueron a casa habitación; 740 con violencia y 6364 sin violencia; 39 mil 868 autos robados; 19 mil 33 con violencia, 15 mil 424 sin violencia; 5 mil 411 motocicletas robadas; 2 mil 555 con violencia, 2 mil 800 sin violencia; mil 749 robos de autopartes de los cuales 227 fueron con violencia y mil 522 sin violencia.

Asimismo 4 mil 65 robos a transportistas, de los cuales 3751 fueron con violencia y 314 sin violencia; 12 mil 714 robos a transeúntes, de los cuales 11 mil 990 fueron con violencia y 714 fueron sin violencia; 788 robos a automovilistas; 785 con violencia, 3 sin violencia; 7 mil 587 asaltos al transporte público; 7 mil 533 con violencia y 54 sin violencia.

En lapso que hacemos referencia, 52 bancos han sido asaltados; 50 con violencia, 2 sin violencia; 10 mil 21 robos a negocios; 7 mil 763 con violencia, 2 mil 258 sin violencia.

Las cerezas en el pastel de un estado fallido, representan los 168 secuestros; 4 exprés; 163 extorsiones; 1 en calidad de rehén y la corrupción en toda su expresión con 2 mil 655 casos denunciados contra servidores públicos.

De ese tamaño es la ineficiencia de un gobierno que no responde a las demandas ciudadanas.