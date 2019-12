Funcionario que no funcione, fuera

MAESTRO, AMLO LE ENVIÓ UN MENSAJE A ANDY RUIZ PARA QUE GANE

-Que nuevamente derribe a Joshua y le pase la receta para noquear de una vez a la corrupción e impunidad. Obrador pidió a funcionarios atender demandas sociales, porque a él le gritan, lloran y luego le piden la foto. -Le exigen, pero también le aplauden; y tiene razón: funcionario que no funcione, para afuera. Un juez le negó a Rosario Robles su petición contra prisión preventiva. -Que no se agüite ni se haga mala sangre, y a cargar los peregrinos y actuar en la pastorela carcelaria (aunque sea de diablita). Javier Duarte ganó otro amparo y podría apelar la sentencia de 9 años en prisión. -Que salga hasta que haya un instituto veracruzano para que él y Karime le regresen al pueblo jarocho lo robado. Diez reos saldrán a calles de la CDMX a realizar trabajo remunerado a favor de la comunidad. -Y de Chayito y Javi ni hablamos, ¿verdad?.. No están en esa lista. Romo dijo que la embajada de EU en la Presa Falcón estará lista en 2022. -Pero sin helipuerto para naves de USA (salvo una para trasladar rápido a Landau y su cuerpo diplomático), ni drones revoloteando. Don Alfonso agregó que hay problemas en México, pero es un paraíso para la inversión. -Y era paraíso fiscal para evasores consentidos y solapados por exgobiernos corruptos, pero se les acabó la diversión.