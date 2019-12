Se eleva a tres el número de muertos tras tiroteo en Florida

Este viernes por la mañana un hombre abrió fuego en la Base Aérea Naval de Pensacola. El ataque dejó tres muertos y varias personas heridas. El tiroteo generó una masiva respuesta de agentes de distintas corporaciones de la base, la cual fue cerrada.

El vocero del campamento, Jason Bortz, dijo a The Associated Press que tres de los agredidos murieron. Los representantes de los hospitales en el área informaron a la AP que al menos 11 personas fueron llevadas a hospitales, pero la cifra podría cambiar.

#UPDATE: A second victim has been confirmed deceased.

— U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019