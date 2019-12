Resurge Pemex con políticas de AMLO

Tras señalar que el beneficio del petróleo es para el pueblo, no para minorías rapaces, ni nacional, ni extranjeras, el presidente de México pidió a sus paisanos tabasqueños no detener los trabajos de la industria, al señalar que la estrategia es que a partir del 2021 los excedentes petróleros sirvan para impulsar el desarrollo de México,

Al recorrer el campo petrolero de tierra Quesqui 1, cuyo hallazgo fue confirmado como el ‘yacimiento gigante’ más importante de las últimas tres décadas en la región Sur, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su política energética ha permitido el resurgimiento de Pemex, porque que a diferencia del pasado, ahora ‘no hay corrupción y se administra muy bien’.

“Pedirle a mis paisanos que nos ayuden para que no se detengan los trabajos, que no haya obstáculos para que podamos cumplir con los programas, que se piense, que Quesqui y todos esos campos que produce petróleo, el beneficio es para el pueblo, no para minorías rapaces, ni nacional, ni extranjeras, el petroleó es del pueblo, por eso que todos ayudemos para rescatar a Pemex y rescatar a nuestra gran Nación”, expresó

“Mi estrategia es que a partir del 2021, cuando Quesqui este produciendo a toda su capacidad, vamos a tener más producción nacional y esos excedentes van a servir para impulsar el desarrollo de México”, aseveró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior durante su gira de trabajo en Tabasco donde recorrió las instalaciones el Pozo Quesqui, en el municipio de Huimanguillo, el séptimo en importancia entre la cartera de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), con un valor superior a 11 mil millones de dólares.

López Obrador aseveró que durante 14 años de manera consecutiva se caía la producción petrolera y del año pasado a este año hubieron 200 mil barriles menos, esto es en el 2018 de un millón 900 mil barriles a un millón 700 mil, una disminución de 200 mil en un año.

“¿Ya no hay esa disminución por primera vez en 14 años no se cae la producción petrolera. Se estabilizó y ya estamos empezando a recuperar la producción y con estos campos nos vamos a crecer en producción y estos nos va ayudar mucho porque el petróleo es fundamental para el desarrollo nacional, es la palanca del desarrollo de México, no hay que olvidar que durante muchos años por el petróleo se tenía presupuesto, el 40 por ciento del presupuesto nacional se conformaba de los ingresos petroleros, entonces sí es fundamental el que recuperemos la industria petrolera”, expresó.

El mandatario federal aseveró que con el tiempo se dejó de invertir en la exploración y se invertía en aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra, en Tabasco, en Chiapas y en aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche, y esto se daba porque no les importaba producir, sino el negocio con los contratos, por lo que ahora se está invirtiendo donde hay más rentabilidad para la Nación, en campos que tienen potencial.