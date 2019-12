Niño invita a todos sus compañeros de kínder a su a audiencia de adopción

Michigan, Estados Unidos.- un niño llamado Michael Orlando Clark Jr invitó a todos sus compañeros de clase a su audiencia de adopción. El pequeño quería que sus amigos estuvieran ahí porque ” también son parte de su familia”.

Probably the cutest story you will ever see. A kid who’s being adopted invited his ENTIRE kindergarten class to attend his adoption. @wzzm13 pic.twitter.com/tb9WC4tjVO

— James Starks (@_JamesStarks) December 5, 2019