Gibran el tercer expulsado de La Academia

El domingo pasado Gibran se convirtió en el tercer expulsado de La Academia, emisión que dio mucho de que hablar y tuvo como invitada a la reina de corazones Alejandra Guzmán.

Gibran sin duda fue no de los más talentosos dentro de La Academia, eso lo decían las miles de personas que votaron por el y hasta en momentos se convirtió en tendencia en redes sociales. En entrevista exclusiva para Grupo Cantón Gibran expresó “En esta carrera que emprendo me gustaría seguir en el género urbano, me agrada y me siento cómodo”.